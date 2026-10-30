टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में हुई 12वीं गिरफ्तारी, सोनीपत से पकड़ा गया संदिग्ध

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में पकड़े गए 11 आरोपियों को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था।

पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी की मांग रखी थी। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 नवंबर, 2026 के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

इसमें से 9वें की सिर्फ एक किडनी है, जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कोर्ट में जमा की गई। अब 11 आरोपियों के अलावा, 12वां आरोपी भी पकड़ा गया है।