टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी मामले में बड़ा एक्शन, मकोका के जरिए आरोपियों पर कसी नकेल

मुंबई पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, 27 अक्टूबर, 2026 को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) सभी आरोपियों के खिलाफ जोड़ दी हैं।

यह मामला 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 व 25 के तहत दर्ज किया गया था।

फिलहाल, पकड़े गए सभी आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।