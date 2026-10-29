टाइगर श्रॉफ मामले में बड़ा एक्शन, 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी

टाइम्स नाउ के मुताबिक, मामले में पकड़े गए 11 आरोपियों पर मकाेका लगाने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें शहर की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया था।

इसके बाद, गुरुवार, 29 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

आरोपियों को पहले भी गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन्हें ऑर्गनाइज्ड क्राइम कानून के तहत फिर से गिरफ्तार किया गया था।