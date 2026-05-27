TIFF में 12 मास्टरपीस संग नई फिल्म 'द ओडिसी' की धूम, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

'द ओडिसी' कब होगी रिलीज?

यह रेट्रोस्पेक्टिव नोलन की नई फिल्म 'द ओडिसी' की रिलीज के मौके पर ही शुरू होगा, जो 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

इस फिल्म में मैट डेमन ओडिसीअस के किरदार में दिखेंगे। उनके साथ जेंडाया, ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, शार्लीज थेरॉन, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिटा न्योंगो, बेनी सैफडी, मिया गोथ, इलियट पेज, समांथा मॉर्टन, रयान हर्स्ट और ट्रेविस स्कॉट जैसे कई बड़े कलाकार भी हैं।

खास बात यह है कि नोलन की पहली फीचर फिल्म साल 1998 में आई थी। ऐसे में यह इवेंट उनके लिए अपनी जड़ों की तरफ लौटने जैसा होगा।

साथ ही, यह उनके चाहने वालों और भविष्य के फिल्मकारों के लिए एक बेहतरीन मौका है यह जानने का कि आज भी नोलन का काम इतना प्रभावशाली क्यों है।