'ठुकरा के मेरा प्यार' सीजन 2 का ट्रेलर हुआ जारी, प्यार और राजनीति का होगा महासंग्राम
क्या आप एक और बड़े ड्रामा के लिए तैयार हैं? हिट सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है।
यह 19 जून को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। संचिता बसु और धवल ठाकुर एक बार फिर शन्विक और कुलदीप के किरदारों में दिखेंगे।
इसका ट्रेलर 1 जून को ही आ चुका है। इस बार की कहानी गुनाह, जुनून और कुछ गंभीर राजनीतिक मोड़ों के इर्द-गिर्द घूमती है।
क्या है सीजन 2 की कहानी?
सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां कुलदीप अपने पुराने गुनाह के पछतावे से जूझ रहा है। यह उसे भावनात्मक उथल-पुथल और राजनीतिक दांव-पेंच में फंसा देता है।
वहीं दूसरी तरफ, शन्विक एक ताकतवर इंसान बनकर सामने आती है। वह धोखे और बदलते हुए ताकती खेल को संभालने के लिए सामाजिक नियमों को तोड़ती है।
संचिता बसु का कहना है कि उनका किरदार काफी भावुक और जटिल है, जो प्यार और वफादारी की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
सीजन 2 में है और भी गहरा ड्रामा
अगर आपने साल 2024 का पहला सीजन देखा था, तो आपको याद होगा कि कैसे एक साधारण प्रेम कहानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट और बदले की कहानी में बदल गई थी।
सीजन 2 में और भी गहरा ड्रामा और बड़े दांव देखने को मिलेंगे, इसलिए दर्शक अपने पसंदीदा किरदारों से ढेर सारे सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं।