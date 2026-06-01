'ठुकरा के मेरा प्यार' सीजन 2 का ट्रेलर हुआ जारी, प्यार और राजनीति का होगा महासंग्राम

क्या है सीजन 2 की कहानी?

सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां कुलदीप अपने पुराने गुनाह के पछतावे से जूझ रहा है। यह उसे भावनात्मक उथल-पुथल और राजनीतिक दांव-पेंच में फंसा देता है।

वहीं दूसरी तरफ, शन्विक एक ताकतवर इंसान बनकर सामने आती है। वह धोखे और बदलते हुए ताकती खेल को संभालने के लिए सामाजिक नियमों को तोड़ती है।

संचिता बसु का कहना है कि उनका किरदार काफी भावुक और जटिल है, जो प्यार और वफादारी की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।