लोहड़ी 2026 को खास बना देंगी ये बॉलीवुड फिल्में, त्याेहार का मजा होगा दोगुना

पंजाब और हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी को पूरे देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। यह ऐसा त्योहार है जिसे असल जिदंगी के अलावा, फिल्मी पर्दे पर भी बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। बॉलीवुड में अब तक ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें लोहड़ी के त्योहार का जश्न देखने को मिला है। यहां जानिए कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जिनके जरिए लोहड़ी 2026 का आनंद उठाया जा सकता है।

#1 & #2 'यमला पगला दीवाना' और 'सन ऑफ सरदार' लोहड़ी के जश्न का लुत्फ 'यमला पगला दीवाना' को देखते हुए उठाया जा सकता है जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में एक गाना है जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल इस त्योहार को मनाते हुए आते हैं। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार' में भी लोहड़ी का जश्न दिखाई दिया है। फिल्म में जब अभिनेता अपने गांव लौटते हैं, तब इस त्योहार को डांस करते हुए मनाते हैं।

#3 & #4 'पटियाला हाउस' और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा की फिल्म 'पटियाला हाउस' जियोहॉटस्टार पर मौजूद है। निर्माताओं ने फिल्म की कहानी में लोहड़ी के त्योहार को बखूबी शामिल किया है। यह दृश्य फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' भी लोहड़ी के त्योहार का जश्न मनाती है। यह दृश्य इंटरवल के बाद आता है, जब फिल्म के कुछ कलाकार आग के चारों ओर बैठकर गाना गाते हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

