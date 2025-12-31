मशहूर हॉलीवुड अभिनेता इसायाह व्हिटलॉक जूनियर का निधन, 'द वायर' से मिली थी शोहरत
क्या है खबर?
हॉलीवुड से एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर अभिनेता इसायाह व्हिटलॉक जूनियर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की पुष्टि मैनेजर ब्रायन लीबमैन ने की है। लोकप्रिय टीवी शो 'द वायर' से शोहरत हासिल करने वाले इसायाह ने न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। अभिनेता अपने पीछे ऐसे शानदार अभिनय की विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है।
श्रद्धांजलि
मैनेजर ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी
अभिनेता इसायाह के मैनेजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने करीबी दोस्त और क्लाइंट, इसायाह व्हिटलॉक जूनियर के निधन की खबर साझा कर रहा हूं। अगर आप उन्हें जानते थे, तो आप उनसे प्यार करते होंगे। एक प्रतिभाशाली अभिनेता और उससे भी बेहतर इंसान। इसायाह की कमी बहुत खलेगी।' उधर, अभिनेता के निधन की खबर से हॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
प्रसिद्धी
इसायाह व्हिटलॉक को इन फिल्मों से मिली थी प्रसिद्धी
इसायाह व्हिटलॉक ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए थे। उन्हें HBO के क्राइम ड्रामा शो 'द वायर' से खास पहचान हासिल हुई थी। शो में अभिनेता ने एक भ्रष्ट राजनेता क्ले डेविस का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्हें 'शी हेट मी', 'रेड हुक समर', 'ची-राक', 'ब्लैकक्कलैंसमैन' और 'द 5 ब्लड्स' जैसी कई फिल्मों में देखा जा चुका है। इसायाह ने पिक्सर द्वारा निर्मित फिल्म 'हॉपर्स' में आवाज दी थी, जो 2026 में रिलीज होगी।