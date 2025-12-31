मशहूर हॉलीवुड अभिनेता इसायाह व्हिटलॉक जूनियर का निधन, 'द वायर' से मिली थी शोहरत

श्रद्धांजलि

मैनेजर ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी

अभिनेता इसायाह के मैनेजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने करीबी दोस्त और क्लाइंट, इसायाह व्हिटलॉक जूनियर के निधन की खबर साझा कर रहा हूं। अगर आप उन्हें जानते थे, तो आप उनसे प्यार करते होंगे। एक प्रतिभाशाली अभिनेता और उससे भी बेहतर इंसान। इसायाह की कमी बहुत खलेगी।' उधर, अभिनेता के निधन की खबर से हॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।