ओडिशा की पहली 'इंडियन आइडल' बनीं ज्योतिर्मयी नायाक, 20 लाख जीते; कैंसर मरीजों को संगीत से देती थीं उम्मीद

'इंडियन आइडल 16' का सफर अब पूरा हो गया है। इस बार भुवनेश्वर, ओडिशा की ज्योतिर्मयी नायाक ने शो जीत लिया है।

24 साल की ज्योतिर्मयी ने अपने राज्य के लिए एक नया इतिहास बनाया है। वह ओडिशा से पहली विजेता बनी हैं और उन्हें 20 लाख रुपये की इनाम राशि भी मिली है। उन्होंने फाइनलिस्ट अंशिका चोंकर, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोसू, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है।