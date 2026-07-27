ओडिशा की पहली 'इंडियन आइडल' बनीं ज्योतिर्मयी नायाक, 20 लाख जीते; कैंसर मरीजों को संगीत से देती थीं उम्मीद
मनोरंजन
'इंडियन आइडल 16' का सफर अब पूरा हो गया है। इस बार भुवनेश्वर, ओडिशा की ज्योतिर्मयी नायाक ने शो जीत लिया है।
24 साल की ज्योतिर्मयी ने अपने राज्य के लिए एक नया इतिहास बनाया है। वह ओडिशा से पहली विजेता बनी हैं और उन्हें 20 लाख रुपये की इनाम राशि भी मिली है। उन्होंने फाइनलिस्ट अंशिका चोंकर, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोसू, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है।
'इंडियन आइडल' से पहले ज्योतिर्मयी ने की संगीत से कैंसर मरीजों की मदद
इंडियन आइडल में आने से पहले, ज्योतिर्मयी एक म्यूजिक थेरेपिस्ट थीं। वह संगीत के जरिए कैंसर के मरीजों को सहारा देती थीं।
ओडिशा के अलग-अलग कंसर्ट और फेस्टिवल्स में उनके परफॉरमेंस ने क्लासिकल और बॉलीवुड, दोनों तरह की गायकी में उनकी महारत को दर्शाया। उनके गाने "ओ जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूँगी" और "जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं" दर्शकों को खूब पसंद आए।