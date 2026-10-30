अभिनेता आदर्श गौरव का गर्लफ्रेंड राधिका से ब्रेकअप, 8 साल बाद टूटा रिश्ता; रिश्ता बचाने की कोशिश भी रही नाकाम
फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' से पहचान बनाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव और उनकी गर्लफ्रेंड राधिका कोलगांवकर के ब्रेकअप की खबर सामने आई है। राधिका पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों इस साल जुलाई में अलग हो गए थे। आदर्श और राधिका साल 2018 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। करीब 8 साल के रिश्ते के बाद उन्होंने जुलाई में अलग होने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। हालांकि, आदर्श और राधिका ने अब तक अपने ब्रेकअप को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।
राजस्थान में साथ मनाया था वैलेंटाइन डे
आदर्श गौरव ने एक बार बताया था कि उन्होंने राजस्थान में राधिका के साथ वैलेंटाइन डे को खास और यादगार बनाया था। इस दौरान दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया था। उनकी ये बात उस समय उनके रिश्ते में प्यार और आपसी जुड़ाव को दिखाती थी। हालांकि, अब दोनों अलग हो चुके हैं और अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने ब्रेकअप को निजी रखने का फैसला किया है।