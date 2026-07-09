सिद्धार्थ मल्होत्रा का 'द वन' का पोस्टर हुआ जारी, इस अंदाज में नजर आए अभिनेता

'द वन' लोक कथाओं और दृश्यों का है मेल

इस फिल्म में सिद्धार्थ और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स और टीवीएफ मोशन पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं।

भारतीय लोककथाओं, बेहतरीन विजुअल्स और एक नई काल्पनिक दुनिया के मेल के साथ, 'द वन' अभी से 2026 की सबसे इंतजार की जाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। खासकर उन दर्शकों के लिए, जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, जो पुरानी परंपराओं से जुड़कर भी कुछ नया दिखाती हैं।