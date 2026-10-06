'दृश्यम' की ऊंची उड़ान ने 'द वन' को रोका, दूसरे सोमवार कमाई में आई गिरावट

दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'द वन' से उम्मीद की जा रही है कि यह सिनेमाघरों में कुल 65 करोड़ से 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन करके अपना सफर खत्म करेगी।

फिल्म की कहानी ऋषि नाम के एक इंजीनियर पर आधारित है, जो अपनी पत्नी के साथ बिहार के अपने पैतृक गांव लौटता है। वहां एक विकास प्रोजेक्ट एक पवित्र जंगल के लिए खतरा बन जाता है और ऋषि को सदियों पुराने एक रहस्य में उलझा देता है।

अपनी अनोखी पौराणिक और वास्तविक कहानी के बावजूद भी, यह फिल्म दूसरी रिलीज हुई फिल्मों की कड़ी टक्कर के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई है।