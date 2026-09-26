'द वन' ने पहले दिन की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन' की शानदार शुरुआत, इन फिल्मों को दी मात

लेखन नेहा शर्मा 10:09 am Sep 26, 202610:09 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। फिल्म ने पहले दिन कई फिल्मों की ओपनिंग को पीछे छोड़ दिया। इनमें अक्षय कुमार की 'हैवान' और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' भी शामिल हैं। एक्शन और रोमांस से भरपूर इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से चर्चा थी। अब इसकी पहले दिन की कमाई ने निर्माताओं की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।