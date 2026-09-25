'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द पैराडाइज' की बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत, नानी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:44 am Sep 25, 202609:44 am

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल करते हुए इसने अपने ओपनिंड पर दमदार शुरुआत की और नानी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उनके पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ए-रेटिंग होने के बावजूद, यह फिल्म साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी तेलुगु ओपनर फिल्म भी बन गई है। इसका निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है। आइए देखें फिल्म की कलेक्शन रिपोर्ट।