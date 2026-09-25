'द वन' रिव्यू: सिद्धार्थ-तमन्ना की जोड़ी ने जीता दिल या डूबी फिल्म? जनता ने सुनाया फैसला

लेखन नेहा शर्मा 01:28 pm Sep 25, 202601:28 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' रिलीज हो चुकी है। इसे लेकर दर्शकों के बीच खूब उत्सुकता बनी हुई थी। रिलीज के पहले ही दिन पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करनी शुरू कर दी हैं। थिएटर से बाहर निकलते ही लोग फिल्म से जुड़े अपने अनुभव, कलाकारों के अभिनय और कहानी को लेकर अपनी-अपनी राय लोगों के साथ साझा कर रहे हैं।