सूर्या की ' विश्वनाथ एंड संस' को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म? मनोरंजन May 28, 2026

तमिल सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल सूर्या की मुख्य भूमिका वाली और वेंकी अत्लुरी द्वारा निर्देशित फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' 28 मई को दोपहर 12:16 बजे एक बड़ी जानकारी साझा करने वाली है।

चर्चा है कि यह फिल्म 24 जुलाई, 2026 को रिलीज हो सकती है, जो कि सूर्या का 51वां जन्मदिन भी है। इसके टीजर में उन्हें संजय विश्वनाथ के तौर पर दिखाया गया है।

संजय 40 साल की उम्र के ऐसे इंटरनेशनल पिस्टल-शूटिंग चैंपियन हैं, जो फिर से वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।