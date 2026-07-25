'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' का टीजर रिलीज

'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' का ऐलान, सामने आया करण जौहर के शो का धमाकेदार टीजर

लेखन नेहा शर्मा 06:43 pm Jul 25, 202606:43 pm

क्या है खबर?

OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने सुपरहिट और थ्रिलर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया' के दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही निर्माताओं ने एक शानदार टीजर भी जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही धमाका कर दिया है। टीजर में दिल्ली और मुंबई की व्यस्त सड़कों पर नकाबपोश लोग हाथों में खंजर लिए घूमते हुए दिख रहे हैं, जो इस शो के डरावने और सस्पेंस से भरे माहौल की झलक दिखाता है।