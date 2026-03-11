'द ट्रेटर्स इंडिया' के दूसरे सीजन पर आया अपडेट

करण जौहर लेकर आ रहे 'द ट्रेटर्स इंडिया' का दूसरा सीजन, शो पर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 06:40 pm Mar 11, 202606:40 pm

क्या है खबर?

करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया' जून, 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ था। 10 एपिसोड वाले इस शो को भारत के दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया जिसे देखते हुए निर्माताओं ने दूसरे सीजन का आधिकारिक ऐलान कर दिया था। बता दें कि पहले सीजन की विजेता उर्फी जावेद और निकिता लूथर रही थीं। अब इससे जुड़ी एक ताजा जानकारी आई है जो फैंस की खुशी को दोगुना कर देगी।