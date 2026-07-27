'द ट्रेटर्स इंडिया 2' की रिलीज तारीख का ऐलान, ट्रेलर में दिखे प्रतियोगियों के चेहरे

लेखन ज्योति सिंह 01:48 pm Jul 27, 202601:48 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के लोकप्रिय रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया' का दूसरा सीजन आने के लिए तैयार है। पिछले दिनों OTT प्लेटफाॅर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने वीडियो जारी करते हुए शो का ऐलान किया था और अब इसकी आधिकारिक स्ट्रीमिंग तारीख भी आ गई है। निर्माताओं ने शो का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया है और इसमें आने वाले कुछ प्रतियोगियों की झलक भी दिखाई है। शो के जरिए एक बार फिर करण को होस्टिंग की कमान संभालते हुए देखा जाएगा।