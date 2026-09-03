'द ट्रेटर्स सीजन 2': क्रिस्टल डीसूजा और रिदा थराना बनीं विजेता, मिले 66 लाख रुपये

शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' को 3 सितंबर को क्रिस्टल डीसूजा और रिदा थराना के रूप में अपने विजेता मिल गए।

'ट्रेटर्स' की जोड़ी क्रिस्टल और रिदा ने 'इनोसेंट्स' शालिनी पासी और साहिल सलाथिया को मात देकर 66 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की। इस बेहद रोमांचक ग्रैंड फिनाले में क्रिस्टल का दबदबा देखने को मिला।

अकेले जीतकर पूरी रकम हासिल करने का मौका होने के बावजूद क्रिस्टल ने रिदा को धोखा न देकर सच्चा साथ निभाया।