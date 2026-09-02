जानिए कब और कहां देख पाएंगे 'द ट्रेटर्स 2' का महा-फिनाले?

आखिरी 6 फाइनलिस्ट में क्रिस्टल डी'सूजा, रिदा थरना, मल्लिका शेरावत, शालिनी पासी, दलीप ताहिल और साहिल सलाथिया शामिल हें।

क्रिस्टल इस खेल की शुरुआत से ही एक ट्रेटर रही हें। शाहनील गिल के बाहर होने के बाद, रिदा थरना 8वें एपिसोड में उनके साथ ट्रेटर के तौर पर जुड़ गइं।

अब जबकि कई खिलाड़ियों की सीक्रेट आइडेंटिटी अभी भी छिपी हुई है, इस हाई-स्टेक फिनाले में रिश्तों और भरोसे की असली परीक्षा होगी।