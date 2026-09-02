जानिए कब और कहां देख पाएंगे 'द ट्रेटर्स 2' का महा-फिनाले?
मनोरंजन
क्या आप सस्पेंस के लिए तैयार हें? करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' का ग्रैंड फिनाले 3 सितंबर को रात 8 बजे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा।
यह गेम 21 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ था, जो धोखे और रणनीति से भरा हुआ था। अब सिर्फ 6 प्रतियोगी ही आखिरी मुकाबले के लिए मैदान में बचे हें।
6 फाइनलिस्ट के नाम सामने आए
आखिरी 6 फाइनलिस्ट में क्रिस्टल डी'सूजा, रिदा थरना, मल्लिका शेरावत, शालिनी पासी, दलीप ताहिल और साहिल सलाथिया शामिल हें।
क्रिस्टल इस खेल की शुरुआत से ही एक ट्रेटर रही हें। शाहनील गिल के बाहर होने के बाद, रिदा थरना 8वें एपिसोड में उनके साथ ट्रेटर के तौर पर जुड़ गइं।
अब जबकि कई खिलाड़ियों की सीक्रेट आइडेंटिटी अभी भी छिपी हुई है, इस हाई-स्टेक फिनाले में रिश्तों और भरोसे की असली परीक्षा होगी।