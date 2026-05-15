'पेड्डी' ट्रेलर लॉन्च में राम चरण और जाह्नवी कपूर के साथ एमएस धोनी भी लगाएंगे चार चांद मनोरंजन May 15, 2026

राम चरण और जाह्नवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर 18 मई को मुंबई में एक भव्य इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा। इस खास मौके पर क्रिकेट दिग्गज एमएस धोनी के शामिल होने की चर्चा है, जिसने फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया है।

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे ग्रामीण खिलाड़ी की कहानी है, जो क्रिकेट और कुश्ती के मैदान पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। धोनी की मौजूदगी की खबर ने अभी से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।