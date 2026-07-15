भूतिया हॉस्टल में लगेगा हंसी का तड़का, 'महाराजा हॉस्टल' का ट्रेलर देख डर के मारे हंस पड़ेंगे आप

इस फिल्म में अखिल NRD, अखिल शा, शरथ और संदीप पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। उनके अलावा चित्रा नायर, सजिन चेरुकायिल और ऐन मारिया सहायक भूमिकाओं में हैं।

जब छात्र भूतिया हरकतों और रहस्यों से जूझते हैं, तब सनकी वार्डन MGR अपने कॉमिक अंदाज से गुदगुदाते हैं।

फिल्म का संगीत अश्विन राम ने दिया है और इसके दृश्यों का जिम्मा अशकर ने संभाला है। 'महाराजा हॉस्टल' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।