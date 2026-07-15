भूतिया हॉस्टल में लगेगा हंसी का तड़का, 'महाराजा हॉस्टल' का ट्रेलर देख डर के मारे हंस पड़ेंगे आप
मनोरंजन
'महाराजा हॉस्टल' का ट्रेलर आ गया है। इस नई मलयालम फिल्म को चारु वाकन ने निर्देशित किया है। इसमें कुछ इंजीनियरिंग छात्र हॉस्टल की जिंदगी को लेकर बड़े उत्साहित हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उनका हॉस्टल भूतिया है और चीजें अजीबोगरीब होने लगती हैं।
ट्रेलर में कैंपस की खूब सारी मस्ती, हंसी-मजाक और डरावने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।
'महाराजा हॉस्टल' के कलाकार, क्रू और रिलीज की तारीख आई सामने
इस फिल्म में अखिल NRD, अखिल शा, शरथ और संदीप पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। उनके अलावा चित्रा नायर, सजिन चेरुकायिल और ऐन मारिया सहायक भूमिकाओं में हैं।
जब छात्र भूतिया हरकतों और रहस्यों से जूझते हैं, तब सनकी वार्डन MGR अपने कॉमिक अंदाज से गुदगुदाते हैं।
फिल्म का संगीत अश्विन राम ने दिया है और इसके दृश्यों का जिम्मा अशकर ने संभाला है। 'महाराजा हॉस्टल' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।