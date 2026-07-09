मोटापे को लेकर ताने वाले विवाद पर 'धमाल 4' की अंजलि आनंद का बेबाक बयान, जानें क्या बोलीं मनोरंजन Jul 09, 2026

'धमाल 4' का ट्रेलर इन दिनों खूब चर्चा में है। इसके ट्रेलर में अंजलि आनंद के किरदार 'पारो' के मोटापे को लेकर मजाक बनाए गए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं।

इस विवाद पर अंजलि ने कहा कि ऐसा मजाक असल जिंदगी में लोगों के नजरिए को ही दिखाते हैं और ऑनलाइन ट्रोलिंग अब भी आम है।

उन्होंने इस बारे में कहा, 'मजाक उड़ना तब बंद होगा, जब असल जिंदगी में भी मजाक उड़ना बंद होगा।'

मतलब जब तक असल जिंदगी में लोग एक-दूसरे का मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, तब तक फिल्मों में भी ऐसे मजाक बनते रहेंगे।