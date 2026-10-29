सूर्या की फिल्म 'सीन' के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम की तारीख का हुआ ऐलान

जिस फिल्म 'सीन' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका ऑडियो और ट्रेलर 31 अक्टूबर को चेन्नई के श्री साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज में शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा।

दुबई में हुए प्री-रिलीज कार्यक्रम के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। अब जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, फिल्म की टीम इस माहौल को और गरम करने की तैयारी कर रही है।