सूर्या की फिल्म 'सीन' के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम की तारीख का हुआ ऐलान
मनोरंजन
जिस फिल्म 'सीन' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका ऑडियो और ट्रेलर 31 अक्टूबर को चेन्नई के श्री साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज में शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा।
दुबई में हुए प्री-रिलीज कार्यक्रम के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। अब जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, फिल्म की टीम इस माहौल को और गरम करने की तैयारी कर रही है।
माधवन की 'सीन' 6 नवंबर को होगी रिलीज
जीतू माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'सीन' में सूर्या, नजरिया नाजिम और नस्लन एक साथ नजर आएंगे। यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और डार्क ह्यूमर का जबरदस्त मिश्रण है।
यह फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो अगर आपको कुछ अलग हटकर और जरा हटके फिल्में पसंद हैं, तो इसे देखना आपके लिए बढ़िया अनुभव हो सकता है।