'जगमाए संगीतम्' का ट्रेलर हुआ जारी, जानिए संगीत की दुनिया में रिश्तों की कौन सी धुन बजेगी?

सीरीज की कहानी बालू नाम के एक युवा संगीतकार के इर्द-गिर्द बुनी गई है। वह अपनी संगीत प्रतिभा और पारिवारिक विरासत के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है।

वहीं दूसरी ओर, पल्लवी एक पॉप स्टार है, जो जिंदगी में कुछ सच्चा और असल ढुंढ रही है। जब इन दोनों की दुनिया आपस में टकराती है, तो यह सफर सिर्फ उनके आगे बढ़ने और खुद को पहचानने का बन जाता है।

8 एपिसोड की यह सीरीज पलनाटी सूर्या प्रताप ने निर्देशित की है और 4 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी।