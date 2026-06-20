OTT पर रिलीज हुईअनुपमा परमेश्वरन की थ्रिलर फिल्म 'मरीचिका', मर्डर मिस्ट्री और रोमांच का डबल तड़का मनोरंजन Jun 20, 2026

तेलुगू सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'मैरीचिका' अब अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई जा रही है। हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने एक गांव की लड़की 'वेंकट लक्ष्मी' का रोल निभाया है।

कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब वेंकट लक्ष्मी दावा करती है कि संजू की हत्या हुई है और फिर वो खुद इस हत्या के मामले की जांच में उलझ जाती है। फिल्म का सस्पेंस तब और ज्यादा गहरा जाता है, जब अमेरिका से लौटी एक लड़की की एंट्री होती है, जो पुराने रिश्तों में खलबली मचा देती है।