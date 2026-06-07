OTT पर रिलीज हुई तेलुगू फिल्म 'मूल्यम', समाज के इस काले सच को देख कांप उठेगी रूह मनोरंजन Jun 07, 2026

तेलुगू फिल्म 'मूल्यम' अब OTT प्लेटफॉर्म ETV विन पर रिलीज हो चुकी है। अविनाश वर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक ऐसे ग्रामीण शिक्षक की झकझोर देने वाली कहानी है, जो समाज में फैले जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ अकेले ही आवाज उठाता है।

ये फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि मानवीय गरिमा, नैतिक मूल्यों और समाज के पूर्वाग्रहों (रूढ़िवादी सोच) का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसे बहुत गहराई से पर्दे पर दिखाती है। अगर आप सार्थक और गंभीर सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।