'प्रहार' के टीजर में खूब जमे राजकुमार राव, खुद उज्जवल निकम ने की एक्टिंग की तारीफ मनोरंजन Jun 27, 2026

मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस की पैरवी करने वाले उज्ज्वल निकम के मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी ये फिल्म न सिर्फ कोर्ट रूम के ड्रामे को दिखाएगी, बल्कि निकम की निजी जिंदगी और उनके परिवार के त्याग को भी सामने लाएगी। अब खुद उज्ज्वल निकम ने राजकुमार राव के अभिनय की जमकर तारीफ की और कहा कि फिल्म में उनके काम और पारिवारिक जिंदगी, दोनों को ही बेहद ईमानदारी से पर्दे पर उतारा गया है।