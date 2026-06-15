30 साल बाद साथ लौटे सनी देओल-राजकुमार संतोषी, 'बटवारा 1947' का टीजर टला तो और बढ़ी हलचल

'बटवारा 1947' का टीजर टला

इसका पहला टीजर 15 जून को रिलीज होने वाला था। इसी दिन सालों पहले 'गदर' और 'लगान' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन अब ये टीजर 2 दिन की देरी से आ रहा है, जिससे फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है।

आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म में प्रीति एक बार फिर सनी के साथ पर्दे पर दिखेंगी। इस बार विलेन की भूमिका में अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे।

निर्देशक राजकुमार का मानना है कि अभिमन्यु इस भूमिका में अपनी पूरी जान डाल देंगे और बॉलीवुड के जाने-पहचाने खलनायकों से हटकर एक नया और दमदार अंदाज पेश करेंगे।