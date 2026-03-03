परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' इस OTT पर देगी दस्तक, जानिए कब देख सकेंगे

'द ताज स्टोरी' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 04:12 pm Mar 03, 202604:12 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर हिंदी फिल्में सिनेमाघरों के बाद नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार या ZEE5 पर स्ट्रीम की जाती हैं। परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' ने इस मामले में बिल्कुल अलग राह चुनी है। फिल्म OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव है। अक्टूबर, 2025 में रिलीज कोर्टरूम ड्रामा फिल्म करीब 5 महीने बाद अपने डिजिटल प्रीमियर करने जा रही है। इसे लायंसगेट प्ले (OTT प्ले प्रीमियम) पर स्ट्रीम किया जाएगा।