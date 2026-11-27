सुप्रीम कोर्ट ने 'रामायण' को दी हरी झंडी, कहा- आपत्ति है तो अपनी फिल्म बनाओ
लेखन अंशिका शुक्ला
सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' की रिलीज रोकने की अर्जेंट अपील खारिज कर दी है।
चूंकि यह फिल्म 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आ चुकी है, जजों ने कहा कि जो लोग पौराणिक कथाओं के फिल्म में दिखाए गए तरीके से खुश नहीं हैं, वे अपना वर्जन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
जस्टिस बागची ने फिल्म निर्माताओं की आजादी का किया बचाव
याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म पौराणिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती है, लेकिन कोर्ट को इसमें कोई खास अर्जेंसी नहीं दिखी।
जस्टिस बागची ने साफ तौर पर कहा कि निर्माता अपनी कहानियां अपने तरीके से बताते हैं और दूसरे लोग भी अपनी कहानियां बता सकते हैं।
नीतेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' का यह पहला भाग है, जिसमें साईं पल्लवी सीता के किरदार में हैं और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में कई जाने-माने सितारे भी हैं।