याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म पौराणिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती है, लेकिन कोर्ट को इसमें कोई खास अर्जेंसी नहीं दिखी।

जस्टिस बागची ने साफ तौर पर कहा कि निर्माता अपनी कहानियां अपने तरीके से बताते हैं और दूसरे लोग भी अपनी कहानियां बता सकते हैं।

नीतेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' का यह पहला भाग है, जिसमें साईं पल्लवी सीता के किरदार में हैं और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में कई जाने-माने सितारे भी हैं।