राजपाल यादव के वादों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अभिनय, अब जमा करने होंगे 2 करोड़

राजपाल के वकील ने भरोसा दिलाया कि पैसा जल्द ही चुका दिया जाएगा और अतिरिक्त गारंटी भी दी जाएगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे।

उन्होंने तो राजपाल के वादों की तुलना उनके एक्टिंग स्किल्स से भी कर डाली। यह पूरा मामला मुरली प्रोडक्शंस के मालिक से जुड़ा है, जिसमें निजी शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजपाल पर 5 करोड़ रुपये बकाया हैं।