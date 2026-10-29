राजेश खन्ना-अनीता आडवाणी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला, सभी दावे ठुकराए

दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने लंबे समय के रिश्ते को कानूनी तौर पर शादी का दर्जा दिलाने की कोशिश अनीता आडवाणी ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस दावे को खारिज कर दिया है।

न्यायाधीशों ने निचली अदालतों के इस फैसले पर सहमति जताई कि उनका रिश्ता शादी की कानूनी परिभाषा पर खरा नहीं उतरता था।

खासकर इसलिए क्योंकि साल 2012 में अनीता को राजेश खन्ना के घर से बेदखल कर दिया गया था।