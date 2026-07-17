क्यों रुका 'महाप्रभु जगन्नाथ' का प्रदर्शन? सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के बाद दी हरी झंडी

सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह फिल्म 28 जुलाई या उसके बाद ही रिलीज हो पाएगी, जब रथ यात्रा पूरी तरह खत्म हो जाए।

पहले इसे 17 जुलाई को रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन ओड़िशा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फिल्म बनाने वालों ने पहले रिलीज करने की अपील की थी, पर कोर्ट ने बड़े त्योहार के बाद ही इसे रिलीज करने का फैसला सुनाया है।