क्यों रुका 'महाप्रभु जगन्नाथ' का प्रदर्शन? सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के बाद दी हरी झंडी
सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह फिल्म 28 जुलाई या उसके बाद ही रिलीज हो पाएगी, जब रथ यात्रा पूरी तरह खत्म हो जाए।
पहले इसे 17 जुलाई को रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन ओड़िशा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फिल्म बनाने वालों ने पहले रिलीज करने की अपील की थी, पर कोर्ट ने बड़े त्योहार के बाद ही इसे रिलीज करने का फैसला सुनाया है।
मंदिर समूहों ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' के चित्रण पर विरोध जताया
फिल्म में भगवान जगन्नाथ के चित्रण को लेकर कुछ समूहों, जिनमें मंदिर के अधिकारी भी शामिल थे, ने आपत्ति जताई थी।
उनका कहना था कि फिल्म में भगवान को उस तरह से नहीं दिखाया गया है, जैसी हमारी परंपराएं कहती हैं।
फिल्म बनाने वालों ने अपनी क्रिएटिव आजादी का हवाला दिया और बताया कि उन्होंने डिस्क्लेमर भी लगाए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा कहा, 'इसे रथ यात्रा के दौरान रिलीज मत करो, आप इसे रथ यात्रा के बाद रिलीज कर सकते हैं।'