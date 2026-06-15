'कुमकुम भाग्य' की अभिनेत्री संचिता उगाले की मौत, क्या मनोरंजन जगत कलाकारों के लिए है सुरक्षित?
मनोरंजन
अभिनेत्री संचिता उगाले, जिन्हें 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था, ने आत्महत्या कर ली है।
इस दुखद खबर से मनोरंजन जगत सदमे में है और इसने इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।
कलाकार संघ ने की इस चीज की मांग
संचिता की मौत के बाद, कलाकार संघ ने ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनकी मांग है कि अभिनेताओं को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए ज्यादा काउंसलिंग और एक सहायक कामकाजी माहौल उपलब्ध कराया जाए।
उनकी यह दुखद मृत्यु दिखाती है कि पर्दे के पीछे कलाकारों के लिए हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं।
यह हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे पर खुलकर बात करना कितना जरूरी है।