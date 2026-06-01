'आइल ऑफ मैन' में होगा TT दौड़ का ऐसा रोमांच जो आपने कभी नहीं देखा होगा
अमेजन MGM 'आइल ऑफ मैन' नाम की एक फिल्म बना रही है, जिसमें चेनिंग टैटम और ईव हेविजन अहम किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म मशहूर TT मोटरसाइकिल दौड़ और उस आइलैंड पर आधारित है।
फिल्म के डायरेक्टर रीड कैरोलिन चाहते हैं कि दर्शक दौड़ के रोमांच को महसूस करें और देख सकें कि दौड़ के हफ्ते के दौरान यह आइलैंड कितना खास हो जाता है।
उन्हें इसकी प्रेरणा बचपन की उन यादों से मिली है, जब उनकी मां बताया करती थीं कि आइल ऑफ मैन दुनिया में उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वह TT दौड़ को सबसे वास्तविक खेल इवेंट बताते हैं। उन्होंने शूटिंग को असली जैसा दिखाने के लिए सीधे एक्शन के बीच जाकर फिल्माया है।
TT हफ्ते के दौरान फिल्मिंग में शामिल हो रहे आइलैंड के रहने वाले लोग
इस फिल्म में आइलैंड के निवासी एक्स्ट्रा के तौर पर भाग ले रहे हैं। कुछ लोग तो टीवी रिपोर्टर जैसे रोल निभा रहे हैं, जबकि कुछ को अपने पसंदीदा इवेंट का पर्दे के पीछे का नजारा देखने का मौका मिल रहा है।
कई लोगों के लिए यह अपनी मातृभूमि को दुनिया के सामने पेश करने का एक रोमांचक अवसर है।
शूटिंग असली दौड़ के साथ ही चल रही है, जिससे न तो दर्शकों (फैंस) को कोई परेशानी हो रही है और न ही दौड़ में हिस्सा लेने वालों को। इस तरह सभी TT हफ्ते का हमेशा की तरह आनंद ले पा रहे हैं।