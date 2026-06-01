'आइल ऑफ मैन' में होगा TT दौड़ का ऐसा रोमांच जो आपने कभी नहीं देखा होगा मनोरंजन Jun 01, 2026

अमेजन MGM 'आइल ऑफ मैन' नाम की एक फिल्म बना रही है, जिसमें चेनिंग टैटम और ईव हेविजन अहम किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म मशहूर TT मोटरसाइकिल दौड़ और उस आइलैंड पर आधारित है।

फिल्म के डायरेक्टर रीड कैरोलिन चाहते हैं कि दर्शक दौड़ के रोमांच को महसूस करें और देख सकें कि दौड़ के हफ्ते के दौरान यह आइलैंड कितना खास हो जाता है।

उन्हें इसकी प्रेरणा बचपन की उन यादों से मिली है, जब उनकी मां बताया करती थीं कि आइल ऑफ मैन दुनिया में उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वह TT दौड़ को सबसे वास्तविक खेल इवेंट बताते हैं। उन्होंने शूटिंग को असली जैसा दिखाने के लिए सीधे एक्शन के बीच जाकर फिल्माया है।