विजय सेतुपति की 'पॉकेट नॉवेल' का इंतजार हुआ खत्म, रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान

विजय सेतुपति की अगली बड़ी फिल्म 'पॉकेट नॉवेल' दुनिया भर में 14 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी। यह पोंगल के त्योहार के मौके पर दर्शकों तक पहुंचेगी।

थियागराजन कुमारराजा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग अभी-अभी पूरी हुई है और इस मौके पर इसका एक नया पोस्टर भी सामने आया है।