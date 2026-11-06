विजय सेतुपति की 'पॉकेट नॉवेल' का इंतजार हुआ खत्म, रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान
मनोरंजन
विजय सेतुपति की अगली बड़ी फिल्म 'पॉकेट नॉवेल' दुनिया भर में 14 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी। यह पोंगल के त्योहार के मौके पर दर्शकों तक पहुंचेगी।
थियागराजन कुमारराजा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग अभी-अभी पूरी हुई है और इस मौके पर इसका एक नया पोस्टर भी सामने आया है।
'पॉकेट नॉवेल' में इलैयाराजा की जगह अब प्रकाश देंगे संगीत
फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी अब जीवी प्रकाश संभाल रहे हैं, उन्होंने इलैयाराजा की जगह ली है। इसी बीच, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री मालविका मोहनन ने भी अपनी खुशी ऑनलाइन साझा की है।
उन्होंने सेतुपति को उनके सहयोग के लिए शुक्रिया कहा और कुमारराजा के साथ काम करने को एक खास अनुभव बताया।