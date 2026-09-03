पर्दे पर पहली बार पिता-बेटी बनेंगे अमीर-अनीश्मा, 'माकाली' में आएंगे नजर
'माकाली' नाम की एक नई पारिवारिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें अमीर और अनीश्मा अनिलकुमार पहली बार पिता-पुत्री के किरदारों में नजर आएंगे।
इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में वेल्लोर में शुरू हुई है। इसे नवागंतुक निर्देशक एसबी अरविंद निर्देशित कर रहे हैं और इसका निर्माण मारि सेल्वराज ने किया है।
फिल्म एक पिता-पुत्री के दिल छू लेने वाले रिश्ते को दिखाएगी, साथ ही मजदूर वर्ग के संघर्षों पर भी रोशनी डालेगी।
अभिनेत्री स्वासिका इसमें मां का किरदार निभा रही है, जिससे कहानी में भावनात्मक गहराई जुड़ने की उम्मीद है।
अरविंद ने 'बाइसन' के बाद अमीर को चुना
अरविंद ने अमीर को इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए इसलिए चुना क्योंकि दोनों ने 'बाइसन' नाम की एक फिल्म में साथ काम किया था। अरविंद ने बताया कि जब वे यह किरदार लिख रहे थे, तो उनके मन में सबसे पहले अमीर का ही नाम आया था।
20 साल की लड़की का किरदार निभाने के लिए अनीश्मा को उनकी मासूमियत के कारण चुना गया, वहीं स्वासिका एक दमदार सहायक भूमिका में दिखेंगी।
फिल्म का संगीत जस्टिन प्रभाकरन देंगे।