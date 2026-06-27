'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस से पहले धमाका, दूसरे ट्रेलर को महज एक हफ्ते में मिले 59 करोड़ व्यूज

30 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

इस फिल्म के निर्देशक डेस्टिन डैनियल क्रेयटन हैं और इसकी कहानी क्रिस मैकेना, एरिक सोमर्स और जस्टिन कुरिट्जेस ने मिलकर लिखी है। फिल्म में टॉम हॉलैंड, जेंडया, सैडी सिंक और मार्क रफालो जैसे बड़े सितारे मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। केविन फेगी, एमी पास्कल, एवी अराद और राचेल ओ'कॉनर ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 30 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और भारत में दर्शक इसे छह अलग-अलग भाषाओं में देख सकेंगे।