'बेवॉच' की वापसी, समंदर किनारे फिर दिखेगा रेस्क्यू और रोमांच का जबरदस्त तड़का

मशहूर टीवी शो 'बेवॉच' का नया सीजन 6 जनवरी, 2027 को अमेरिकी चैनल फॉक्स पर प्रीमियर होगा। इस बार शो में शै मिशेल और नोआ बेक कैलिफोर्निया के समुद्र तटों पर लाइफगार्ड की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हाल ही में जारी ट्रेलर में विमान हादसे के बाद लोगों को बचाने जैसे कई रोमांचक दृश्य दिखाए गए हैं। इसमें स्टीफन एमल होबी बुकैनन के किरदार में नजर आएंगे, जो अब बेवॉच टीम के कप्तान हैं। कहानी में लाइफगार्ड की टीम लोगों की जान बचाने के साथ अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों और आपसी रिश्तों से भी जूझती दिखाई देगी।