'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द राजा साब' लागत वसूलने से कोसों दूर, बॉक्स ऑफिस पर एक-एक दिन पड़ रहा भारी

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Jan 16, 202609:35 am

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। आलम यह है कि फिल्म में अभिनेता की स्टार पावर भी काम नहीं आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा करने के बावजूद यह अपनी लागत वसूलने से कोसों दूर है। उधर, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक महीने से ज्यादा वक्त पूरा करने के बावजूद इसका दबदबा कायम है।