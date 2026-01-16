'द राजा साब' लागत वसूलने से कोसों दूर, बॉक्स ऑफिस पर एक-एक दिन पड़ रहा भारी

'द राजा साब' लागत वसूलने से कोसों दूर, बॉक्स ऑफिस पर एक-एक दिन पड़ रहा भारी
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। आलम यह है कि फिल्म में अभिनेता की स्टार पावर भी काम नहीं आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा करने के बावजूद यह अपनी लागत वसूलने से कोसों दूर है। उधर, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक महीने से ज्यादा वक्त पूरा करने के बावजूद इसका दबदबा कायम है।
कारोबार
'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द राजा साब' ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5.65 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह आंकड़ा 6वें दिन की कमाई 5.35 करोड़ से ज्यादा है। परेशानी वाली बात यह है कि करीब 400 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 130.40 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है। फिल्म जिस सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से इसे बॉक्स ऑफिस पर दोगुनी मेहनत करनी होगी।
धुरंधर
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर बना रखी है मजबूत पकड़
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' ने रिलीज के 42 दिन पूरे कर लिए हैं। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस से 816.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म के आंकड़े पिछले दिनों के मुकाबले कम जरूर हैं, लेकिन फिल्म के हटने की नौबत अभी भी नहीं आई है। लगातार छठे हफ्ते तक कब्जा जमाए बैठी इस फिल्म का वीकेंड कलेक्शन देखने लायक होगा।