'द राजा साब' की कमाई आ रही नीचे, बजट निकालना भी होगा दूभर

लेखन ज्योति सिंह 10:15 am Jan 14, 202610:15 am

क्या है खबर?

'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी दे चुके प्रभास की फिल्मों से लोगों को बढ़-चढ़कर उम्मीदें होती हैं। जब उन्होंने पहली बार हाॅरर-कॉमेडी जॉनर वाली 'द राजा साब' के लिए हामी भरी तो लोग खुश थे। 9 जनवरी को रिलीज फिल्म से दर्शक और निर्माताओं की अपेक्षाएं काफी थीं, लेकिन 5 दिनों के अंदर कमाई धड़ाम से गिरेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। फिल्म की कमाई देखकर लगता है कि इसके लिए बजट (लगभग 400 करोड़) निकालना भी मुश्किल होगा।