'द राजा साब' की कमाई आ रही नीचे, बजट निकालना भी होगा दूभर
'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी दे चुके प्रभास की फिल्मों से लोगों को बढ़-चढ़कर उम्मीदें होती हैं। जब उन्होंने पहली बार हाॅरर-कॉमेडी जॉनर वाली 'द राजा साब' के लिए हामी भरी तो लोग खुश थे। 9 जनवरी को रिलीज फिल्म से दर्शक और निर्माताओं की अपेक्षाएं काफी थीं, लेकिन 5 दिनों के अंदर कमाई धड़ाम से गिरेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। फिल्म की कमाई देखकर लगता है कि इसके लिए बजट (लगभग 400 करोड़) निकालना भी मुश्किल होगा।
दिन पर दिन गिरती जा रही है 'द राजा साब' की कमाई
'द राजा साब' ने पहले दिल तूफानी कमाई करते हुए हर किसी को चौंका दिया था। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 53.75 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन 26 करोड़ और तीसरे दिन 19.1 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने की कोशिश की। हालांकि कारोबारी दिनों में फिल्म का असली संघर्ष शुरू हुआ है। चौथे दिन 6.6 करोड़ और पांचवें दिन 4.85 करोड़ के साथ इसने अब तक कुल 119.45 करोड़ का कारोबार किया है।
'धुरंधर' की कमाई में 40वें दिन दिखाई दिया उछाल
उधर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की जासूसी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। फिल्म ने रिलीज के 40वें दिन 2.50 करोड़ कमाए हैं। यह आंकड़े 39वें दिन 2.35 करोड़ के मुकाबले ज्यादा है। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 810.50 करोड़ रुपये हो गई है। ई-टाइम्स के मुताबिक, विदेशी कमाई के साथ 'धुरंधर' का कुल संग्रह अब अनुमानित 1262.5 करोड़ रुपये हो गया है।