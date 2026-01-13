प्रभास की 'द राजा साब' का चौथे दिन हुआ ऐसा हाल, 'धुरंधर' भी पड़ी फीकी

सैकनिल्क के मुताबिक, 'द राजा साब' ने चौथे दिन यानी, पहले सोमवार को सिर्फ 6.6 करोड़ रुपये कमाए हैं जो काफी चौंकाने वाला कारोबार है। दरअसल, इसने पहले दिन 53.75 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी। दूसरे दिन 26 करोड़ और तीसरे दिन की कमाई 19.1 करोड़ रही थी। देखा जाए तो तीसरे दिन के मुकाबले चौथे दिन के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी 4 दिनों के अंदर इसने 114.6 करोड़ रुपये कारोबार कर लिया है।

धुरंधर

'धुरंधर' की रफ्तार भी पड़ रही धीमी

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' की ताजा कमाई के आंकड़े भी आ गए हैं जिससे साफ है कि फिल्म अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 39वें दिन यानी, छठे सोमवार को 2.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई 807.90 करोड़ रुपये हो चुकी है इसका अगला लक्ष्य 1000 के क्लब में जगह बनाने की ओर है। फिल्म का सीक्वल 19 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है।