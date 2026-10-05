'राणाबाली' के निर्माताओं ने टिकट के दाम बढ़ाने के दावों का किया खंडन
मनोरंजन
क्या आपने भी सुना कि फिल्म 'रणबाली' के टिकट अब महंगे मिलेंगे? फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने साफ बताया कि टिकट की कीमत में ₹50 की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना में भी दाम पहले की तरह सामान्य ही रहेंगे।
तो अब आप 16 अक्टूबर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को बड़े परदे पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च की चिंता किए देख सकेंगे।
'रणबाली' 1876-78 के मद्रास अकाल पर आधारित
फिल्म 'रणबाली' की कहानी 1876-78 में आए मद्रास अकाल के समय की है। देवरकोंडा इसमें हीरो का किरदार निभा रहे हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा बनी हैं। अर्नोल्ड वोसलोओ फिल्म में मुख्य विलेन के तौर पर दिखेंगे। इन दिनों जहां दूसरी तेलुगु फिल्में अपने टिकटों के दाम बढ़ा रही हैं, वहीं 'रणबाली' सबके लिए टिकटों को सस्ता ही रख रही है।