'राणाबाली' के निर्माताओं ने टिकट के दाम बढ़ाने के दावों का किया खंडन

क्या आपने भी सुना कि फिल्म 'रणबाली' के टिकट अब महंगे मिलेंगे? फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने साफ बताया कि टिकट की कीमत में ₹50 की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना में भी दाम पहले की तरह सामान्य ही रहेंगे।

तो अब आप 16 अक्टूबर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को बड़े परदे पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च की चिंता किए देख सकेंगे।