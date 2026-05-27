'मूनलाइट' से 'रॉकेटमैन' तक, प्राइड फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी ये खास फिल्में

इन फिल्मों पर दिया जाएगा खास ध्यान

इस फेस्टिवल का मुख्य मकसद भारतीय सिनेमा में समलैंगिक कहानियों और आवाजों को एक खास जगह देना है। इसके जरिए ऐसी कहानियों को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा जो आमतौर पर सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाती हैं।

इनमें दुनिया भर में सराही गई फिल्म 'मूनलाइट' शामिल है, जो एक युवा अश्वेत व्यक्ति के बड़े होने की कहानी बताती है।

वहीं, 'रॉकेटमैन' एल्टन जॉन के प्रसिद्ध होने और खुद को स्वीकार करने के सफर को पेश करती है।

इनके साथ ही भारतीय संदर्भ में रिश्तों की बारीकियों को दर्शाती मराठी फिल्म 'बाप्या' भी खास तौर पर दिखाई जाएगी।