राम चरण की 'पेड्डी' 3 जून को देगी दस्तक, इतने रुपय में देखें पहला शो; जानें सारे नियम

'पेड्डी' अपनाएगी पुराना रेवेन्यू मॉडल

ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक फिल्म पहुंचे, इसके लिए पहले हफ्ते में रोजाना पांच शो दिखाए जाएंगे। यह निर्णय तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में किराए और रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर चले एक बड़े विवाद के बाद लिया गया है।

इंडस्ट्री जुलाई से एक नया राजस्व बंटवारे का मॉडल लागू कर रही है, लेकिन 'पेड्डी' अभी भी पुराने सिस्टम पर ही चलेगी।

इस फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है और इसमें जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू और शिवा राजकुमार जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। वहीं फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया है।

'पेड्डी' पहचान और सशक्तिकरण जैसे विषयों को दर्शाती है और रिलीज से पहले ही इसे लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है।