बंगाली टीवी पर आ रहा है नया धारावाहिक 'नादेर निमाई', दिखेगी श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन यात्रा
बंगाली टीवी दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि 29 जून से एक नया धारावाहिक 'नादेर निमाई' शुरू होने जा रहा है। येे सीरियल महान संत और समाज सुधारक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित है। इसमें उनके बचपन की शरारतों से लेकर एक बड़े संत बनने तक की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। साथ ही दर्शक इसमें उनके परिवार, भगवान की खोज और उस समय के बंगाल में उनके द्वारा झेली गई मुश्किलों को भी देख सकेंगे।
निमाई का किरदार कौन निभाएगा?
रणित बसु, आरियन प्रतिम मैती और सफल्या देबनाथ जैसे तीन कलाकार निमाई के बचपन से लेकर बड़े होने तक के अलग-अलग पड़ावों को निभाते नजर आएंगे। कलाकारों की इस टीम में बोधिस्त्त्व मजूमदार, एड्रियन सरकार और सौरित बनर्जी भी शामिल हैं। सुशांत बसु ने इस धारावाहिक का निर्देशन किया है और ये गीता बिस्वास के शोध पर आधारित है। इसका स्क्रीनप्ले रितम घोषाल और सयान चौधरी ने लिखा है, जबकि डायलॉग सयान चौधरी और अंजन चक्रवर्ती के हैं। ये शो अपने दर्शकों को एक प्रामाणिक अनुभव देने का वादा करता है।