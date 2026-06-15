'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर रिलीज, क्या शाहीर शेख सुलझा पाएंगे भाई के लापता होने का राज?
अमेजन MX प्लेयर ने अपनी नई सीरीज 'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर जारी कर दिया है। यह सीरीज 18 जून को रिलीज होगी।
इसमें संजय कपूर, शाहीर शेख, मौनी रॉय और अविनाश मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात, तो यह है कि अविनाश मिश्रा इस सीरीज के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं।
यह शो पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें परिवार के भीतर छिपे धोखे और सत्ता की लड़ाइयों को दिखाया गया है।
अरे स्टूडियो ने इसका निर्माण किया है। यह उन दर्शकों को खूब पसंद आएगी, जिन्हें हाई-स्टेक ड्रामा और हर मोड़ पर चौंकाने वाले मोड़ पसंद हैं।
बॉबी खोलता है बंटी के गायब होने के पीछे का रहस्य
इसकी कहानी बॉबी (शाहीर) पर केंद्रित है, जो अपने छोटे भाई बंटी (अविनाश मिश्रा) को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजने का सपना देखता है।
हालांकि, तभी एक ताकतवर और रसूखदार शख्स गोल्डी (संजय कपूर) बंटी को एक लुभावना ऑफर देता है, जिसके बाद बंटी अचानक कहीं गायब हो जाता है।
बंटी की तलाश में बॉबी जैसे-जैसे गहराई में जाता है, उसे झूठ और धोखे का एक ऐसा जाल मिलता है, जो न केवल उसके परिवार, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है।
सहायक कलाकारों में शामिल हैं ये सितारे
मुख्य किरदारों के साथ, निमृत कौर अहलूवालिया, हरमन सिंघा और आशीमा वरदान भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
अगर आप महत्वाकांक्षा और वफादारी के बीच टकराव की कहानियां पसंद करते हैं, जहां हर पल अप्रत्याशित मोड़ आते हों, तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए।