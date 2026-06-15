'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर रिलीज, क्या शाहीर शेख सुलझा पाएंगे भाई के लापता होने का राज? मनोरंजन Jun 15, 2026

अमेजन MX प्लेयर ने अपनी नई सीरीज 'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर जारी कर दिया है। यह सीरीज 18 जून को रिलीज होगी।

इसमें संजय कपूर, शाहीर शेख, मौनी रॉय और अविनाश मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात, तो यह है कि अविनाश मिश्रा इस सीरीज के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं।

यह शो पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें परिवार के भीतर छिपे धोखे और सत्ता की लड़ाइयों को दिखाया गया है।

अरे स्टूडियो ने इसका निर्माण किया है। यह उन दर्शकों को खूब पसंद आएगी, जिन्हें हाई-स्टेक ड्रामा और हर मोड़ पर चौंकाने वाले मोड़ पसंद हैं।