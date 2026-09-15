एमी अवार्ड्स में 'द पिट' का दबदबा, जानिए कौन-कौन बना टीवी का नया सरताज
78वें एमी अवार्ड्स लॉस एन्जिल्स में पूरे हो चुके हैं। इस समारोह में टीवी की बेहतरीन प्रस्तुतियों को सम्मानित किया गया। इस साल 'द पिट' को 25 नॉमिनेशन मिले, जो सबसे ज्यादा थे।
नोआ वाइल ने ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवॉर्ड जीता, जबकि 'प्लुरिबस' की रिया सीहॉर्न को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री चुना गया।
समारोह की मेजबानी मारिस्का हारगिटे ने की। इस इवेंट को NBC पर लाइव प्रसारित किया गया और पीकॉक पर इसकी स्ट्रीमिंग भी हुई।
स्मार्ट को 'हैक्स' और रीस को 'विडोज बे' में मिली जीत
'हैक्स' ने भी अपना दम दिखाया। जीन स्मार्ट ने कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का अवॉर्ड अपने नाम किया और मैथ्यू रीस ने 'विडोज बे' के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का खिताब जीता।
'द ट्रेटर्स' को सर्वश्रेष्ठ रियलिटी कॉम्पिटिशन शो का अवॉर्ड मिला। सपोर्टिंग रोल में भी कई कलाकारों को सराहा गया।
इसमें 'द डिप्लोमैट' से एलिसन जैनी, स्टीफन रूट और केट ओ'फ्लिन (दोनों 'विडोज बे' से) शामिल हैं। इन सभी ने एमी अवॉर्ड जीते।