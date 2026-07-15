जेसन स्टैथम की 'म्यूटिनी' इस दिन भारतीय सिनेमाघरों में देगी दस्तक

जेसन स्टैथम की नई थ्रिलर 'म्यूटीनी' 21 अगस्त को भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में जेसन कोल रीड का किरदार निभा रहे हैं।

उसे अपने अरबपति बॉस की हत्या के मामले में फंसा दिया जाता है। अपनी बेगुनाही साबित करने और कई खतरनाक दुश्मनों का सामना करने के लिए वह एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है।

इसी दौरान वह एक बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में उलझ जाता है।